Hunde wüteten in Stall und bissen Hühner tot

Anscheinend hatten sich die Hunde vor dem Gewitter am Abend zuvor so gefürchtet, dass sie durch ein gebuddeltes Loch auf das Nachbargrundstück abgehauen und von dort weiter in der Nachbarschaft vorgedrungen waren. Auf ihrem Weg fanden sie wohl auch den Hühnerstall mit seinen Bewohnern. Obwohl der Hundehalter auf der Suche nach den Dreien war, konnte er sie nicht finden. Froh sie wiederzuhaben kam er für alle entstandenen Kosten und Schäden auf. Auch, wenn man die Hühner natürlich nicht mehr lebendig machen kann.