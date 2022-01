Schlepper eröffnet Feuer auf Assistenzsoldaten

Schwerer Zwischenfall an der ungarischen Grenze: Am Montag hat ein Kastenwagen eine Kontrolle am Grenzübergang Eberau im Burgenland durchbrochen. Das Fahrzeug konnte von den Soldaten gestoppt werden, der Schlepper floh - und eröffnete bei seiner Flucht umgehend das Feuer auf die Assistenzsoldaten.