Schüsse auf Soldaten: Schlepper in Ungarn gefasst

Festnahme nach den Schüssen auf Soldaten an der burgenländisch-ungarischen Grenze am Montag: Wie berichtet, hatte ein Schlepper mehrfach auf Soldaten gefeuert, und war danach nach Ungarn geflohen. Am Mittwochmorgen konnten ungarische Polizeibeamte ein Auto mit drei Insassen stoppen. Unter ihnen befand sich der gesuchte 25-jährige Moldawier.