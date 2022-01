Schüsse: „Soldaten haben sich richtig verhalten!“

Was ändert sich dadurch für die Soldaten?

Wir haben zuletzt nach dem Attentat in Wien nachgeschärft, da wir damit rechnen mussten, dass sich Terroristen über die Grenze durchschlagen. Damals wurden mehr schusshemmende Westen ausgegeben - was sich bei dem Vorfall am Montag bezahlt gemacht hat. Jetzt analysieren wir intern, aber auch in Abstimmung mit der Polizei, wie wir die Männer und Frauen an der Grenze noch besser schützen können.