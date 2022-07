Stallone über Verletzungen am Set: 30 OPs nötig!

In über 90 Filmprojekten hat Sylvester Stallone in seiner Hollywood-Karriere schon mitgewirkt, wurde mit zahlreichen Preisen, unter anderem einem Golden Globe, ausgezeichnet. Doch dass in seinem Beruf als Action-Held nicht immer alles glattläuft, das verriet der Schauspieler jetzt im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung.