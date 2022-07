Wieder Probleme mit 25-Euro-Parkgebühr in Gmunden

Für die Einführung der Parkgebühr am Fuße des Traunsteins hat die Stadt Gmunden viel Kritik einstecken müssen. Von einer miesen Abzocke ist die Rede. Weil, wie berichtet, ab April ab einer Pkw-Abstelldauer von über drei Stunden der Tagestarif von 25 € hingeblättert werden muss. Die Stadt will von einem Wucher nichts wissen. Für sie ist die Gebühr die einzige Möglichkeit, das Verkehrschaos besser in den Griff zu bekommen.