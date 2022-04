Park-Situation am Traunstein verärgert Alpinisten

„OÖ Krone“:Seit Jahren sind in der Traunsteinstraße viele Autos unterwegs, die Parkplätze knapp.

Thomas Poltura: Weil immer wieder verkehrsbehindernd geparkt wird, will man den Autoverkehr dort auch im Sinne der Anrainer reduzieren. Dazu gibt es für den Umkehrparkplatz ganz hinten mit circa 30 Parkplätzen nun eine Parkgebühr und für den Rest der Straße an Wochenenden und an Feiertagen eine – gebührenfreie – Kurzparkzone für drei Stunden.