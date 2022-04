Mit Demo gegen hohe Parkgebühren beim Traunstein

„Wollen nicht nur abkassieren“

Der Gmundner Bürgermeister Stefan Krapf weist daraufhin, dass die Stadtgemeinde auch an die genervten Anrainer in der Traunsteinstraße denken müsse: „Außerdem ist es ja nichts so, dass wir als Stadt nur abkassieren wollen. So geben wir für das Shuttle heuer 98.000 und für das Traunsteintaxis 15.000 Euro aus.“