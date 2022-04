200 demonstrierten gegen Parkgebühr am Traunstein

Zehn Euro für drei Stunden, 25 Euro für einen Tag Parken und 50 Euro, wenn man am Berg übernachtet: Seit dem 1. April muss man in Gmunden tief in die Tasche greifen, wenn man auf den Traunstein will. So hat es die Gemeinde beschlossen. Der Hintergrund: Weil der Traunstein immer mehr Alpinisten anlockt, stöhnen die Anrainer an der Traunsteinstraße unter der Verkehrsbelastung.