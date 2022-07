Auch Lochau verlässt die Regio Leiblachtal

Wer zahlt, schafft nicht zwangsläufig auch an

Dass alle fünf Gemeinden zwar das gleiche Stimmrecht haben, Hörbranz und Lochau aber den Großteil der Finanzen stemmen, ist dem einen oder anderen Gemeindevertreter in der Vergangenheit sauer aufgestoßen. Der Wunsch, dies etwas in Relation zu setzen, soll von einem Bürgermeister der Kleingemeinden nur mit einem Lachen quittiert worden sein.