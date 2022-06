Grillverbot an öffentlichen Plätzen in ganz Wien

Seit Tagen leidet Wien unter einer extremen Hitzewelle. Ergiebige Regenschauer blieben demnach aus. Sehr zum Leidwesen der Wälder und Wiesen, die dadurch immer mehr austrocknen. Auch in den nächsten Tagen ist keine Besserung in Sicht. Dadurch steigt auch die Waldbrandgefahr weiter an, sodass ab sofort ein Grillverbot für alle öffentlichen Grillplätze in der Stadt verhängt wurde.