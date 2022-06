Erste Hitzewelle des Jahres: Bis zu 35 Grad!

Sonntag bis zu 35 Grad

Am Fenstertag beruhigt sich die Lage dann wieder und es bleibt ein Mix aus Sonne und Wolken mit bis zu 30 Grad. Am Wochenende überwiegt die nordafrikanische Hitze im ganzen Land. Vor allem am Sonntag werden Höchsttemperaturen bis zu 35 Grad erwartet. Die enorme Hitze überwiegt von Vorarlberg über Nordtirol und den Flachgau bis in die nördlichen Voralpen. Auch Hitzegewitter sind vereinzelt möglich.