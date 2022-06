Milan ist da! Mauerwerk-Trainer Naumoski ist Papa

„Er ist so süß“, strahlt der Jungpapa über beide Ohren. Ilco Naumoskis erster Sohn hat das Licht der Welt erblickt. Mama Sara brachte Klein-Milan in der Nacht auf Donnerstag zur Welt. Für Papa Ilco der perfekte Motivationsschub mit Blickrichtung Saisonbeginn in der Regionalliga Ost, dort werkt er seit Kurzem als Cheftrainer von Mauerwerk.