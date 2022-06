Naumoski verspricht „richtig geilen Fußball“

Die Mannschaft habe er bisher noch nicht kennengelernt. Er müsse sich erst ein Bild verschaffen. „Ein paar Änderungen wird‘s wohl geben.“ Konkreter wird Naumoski, selbst einst bei Klingenbach und Stockerau in der Ostliga aktiv („viel Unterschied ist vom Niveau her zur 2. Liga nicht“) vorerst nicht. Erfahrung im Trainer-Business sammelte er in Serbien, Mazedonien und sogar in China. Zuletzt coachte in der zweiten Klasse bei Ebergassing, holte dort in bisher 19 (nicht nur Pflicht-)Spielen 18 Siege.