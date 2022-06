Millionengeschäft Nachhilfe

Die Sommerferien stehen vor der Türe. Niemand will mehr an die Schule denken. Doch vielen wird es nicht erspart bleiben, denn rund 12.000 Schüler müssen für die Nachprüfung lernen. Die Zahl der Kinder, die Nachhilfe benötigen, steigt - ebenso die Kosten. Denn die Familien zahlen viel Geld dafür. Aufgrund der aktuellen Lage, können sich das viele Familien aber nicht mehr leisten. Die Kluft wird also immer größer. Doch es gibt geförderte Nachhilfe und sogar Gratisangebote der Stadt. Aber wo? Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.