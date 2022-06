Postbündel vergessen: Vermissen Sie Ihren Brief?

„Im Normalfall bekommt man hier zumindest die Post der Nachbarn oder auch die von völlig falscher Adresse in den Postkasten, aber das ist wirklich eine Schweinerei! Da sind auch Briefe vom Finanzamt dabei. Soviel zum Thema Briefgeheimnis und Datenschutz!“, so der verärgerte Bewohner zur „Krone“. Beim Kundenservice der Post landete er trotz mehrfacher Versuche immer nur in einer Tonband-Endlosschleife. Mittwochvormittag waren die zwei Postbündel dann plötzlich weg.