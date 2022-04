Gnadenloser Anrainer: Postler 60 Mal angezeigt

Der Wohnpark auf den Aspanggründen am Anna-Hand-Weg 1-3 im dritten Bezirk wirkt eigentlich recht friedlich. Doch hier lebt ein Wiener, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, einem Postler das Leben schwer zu machen. Als Opfer hat er Tomas Nemec (38) „auserkoren“, der in dem Gebiet viele Jahre als Brief- und Paketzusteller tätig war.