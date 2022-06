Warschauer Bürgermeister saß Fake-Klitschko auf

Giffey will nun zeitnah mit ihrem echten Kiewer Kollegen Vitali Klitschko sprechen - und sich dabei zusätzlich gegen eine erneute Manipulation wappnen. Geplant sei ein Videoanruf, vor dem es einen wie auch immer gearteten Test auf Echtheit des Gesprächspartners geben werde, kündigte die SPD-Politikerin am Dienstag an. „Wir werden das ganz eng mit der (ukrainischen) Botschaft abstimmen.“ Angedacht sei das Gespräch „in den nächsten Tagen“ bis Mitte Juli. Verabredet sei, es auf Deutsch zu führen.