G7-Staaten: 4,5 Mrd. im Kampf gegen Hungerkrise

„Historisches Versagen“

Kritik an den geplanten Maßnahmen der G7-Staaten für die globale Ernährungssicherheit kam unterdessen von Entwicklungsorganisationen. Dem deutschen Kanzler Scholz sei es nicht gelungen, als Gastgeber des G7-Gipfels ausreichend Zusagen gegen die Hungerkrise zu gewinnen, kritisierte der Direktor von One Deutschland, Stephan Exo-Kreischer. Das Welternährungsprogramm benötige in diesem Jahr 21,5 Milliarden US-Dollar. Oxfam Deutschland bezeichnete die Gipfel-Beschlüsse als „Blendwerk, das vom historischen Versagen der G7 ablenken soll“.