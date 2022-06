G7-Gipfel: Importstopp für russisches Gold kommt

Preisgrenze für den Kauf von russischem Öl?

Die G7-Staaten wollen auf dem Gipfel ein Signal der Geschlossenheit sowohl beim Thema Ukraine als auch in Sachen Energie aussenden. So könnten sich die wichtigsten westlichen Industrieländer auch auf das Ziel einigen, eine Preisgrenze für den Kauf russischen Öls vorzuschlagen, hieß es am Samstagabend in deutschen Regierungskreisen. „Wir sind auf einem guten Weg, eine Einigung zu erreichen“, hieß es. Die Ukraine kann mit einem Signal der Solidarität und weiteren finanziellen Zusagen rechnen.