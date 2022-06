G7-Gipfel verhängt neue Sanktionen gegen Russland

Protest vor Finanzministerium in Berlin

In puncto Klimapolitik soll es darum gehen, diese international stärker abzustimmen. Das soll Wettbewerbsnachteile für Länder verhindern, die sich an strenge Vorgaben halten. Einigen Aktivisten und Aktivistinnen geht das nicht weit genug. Sie fordern in einer Mitteilung einen Schuldenerlass für Länder des Globalen Südens, sodass diese nicht fossile Rohstoffe fördern müssten. Ungefähr 75 Personen besetzten am Montagmorgen die Eingänge des Finanzministeriums in Berlin. Dabei hielten sie Schilder mit Aussagen wie „Global Debt = Global Crime“ (Globale Verschuldung = globales Verbrechen) hoch. Manche Menschen klebten sich auch an dem Gebäude fest. „Deutschland hat wie viele andere Länder des Globalen Nordens eine historische Verantwortung an der Klimakrise, in gewisser Weise eine Klimaschuld gegenüber dem Rest der Welt (...). Deswegen ist unser Protest hier auch genau richtig“, sagte Aktivistin Kim Weier.