Aggressiver Mann bedrohte Badegäste und Polizisten

Weiterer Fall in Wien-Alsergrund

Der 31-Jährige war nicht der Einzige, der mit seinem aggressiven Verhalten am Montag einen Polizeieinsatz auslöste. Ein 37-Jähriger soll sich in der Lazarettgasse in Wien-Alsergrund mehrmals grundlos gegen eine Auslagenscheibe geschlagen haben. Auch er soll die alarmierten Polizisten bedroht und sogar mehrmals versucht haben, sie anzuspucken. Er wurde festgenommen.