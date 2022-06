Italien erwägt wegen Dürre Wasserrationierung

Italien ist mit der schlimmsten Dürre seit 70 Jahren konfrontiert. Der Fluss Po - der längste Strom Italiens - ist stellenweise bereits ausgetrocknet. Der Regionalpräsident der Lombardei, Attilio Fontana, kündigte bereits den Notstand wegen der Trockenheit an. So könnte im Rahmen der Maßnahmen das Wasser auch tagsüber rationiert werden. In mehreren Teilen Italiens wird das Wasser bereits in der Nacht abgestellt.