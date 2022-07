Tom Cruise mit 60 Jahren im Höhenflug

Cruise will noch höher hinaus - nämlich ins All

Nach dem Thriller „Jack Reacher“ und Ausflügen ins Science-Fiction-Genre mit „Oblivion“ und „Edge of Tomorrow“ können sich die Fans nun wieder auf Cruise in seiner gefeierten Paraderolle als Geheimagent Ethan Hunt freuen. Cruise hatte Ende April bei der Fachmesse CinemaCon per Videobotschaft von Dreharbeiten in Südafrika Szenen vorgestellt, gespickt mit waghalsigen Stunts. „Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning Part 1“ von Regisseur Christopher McQuarrie soll im Juli 2023 in die Kinos kommen.