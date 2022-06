Kronprinz Frederik nimmt Christian aus Schule

Kronprinzenpaar zeigte sich „zutiefst erschüttert“

Im Mai sorgte eine TV-Dokumentation über das 400 Jahre alte Internat Herlufsholm für Aufsehen: In der Doku wurde über Missbrauch, Mobbing und Gewalt an der Schule, die Prinz Christian seit 2021 besucht, berichtet. Der Sohn von Kronprinz Frederik und Kornprinzessin Mary steht mit den Vorwürfen nicht in Verbindung. Dennoch zeigten sich die dänischen Royals entsetzt über die Enthüllungen. „Als Eltern eines Kindes, das nach Herlufsholm geht, sind wir zutiefst erschüttert von den Zeugenaussagen, die in der aktuellen Dokumentation über die Schule aufgetaucht sind“, schrieb das Kronprinzenpaar in einer Erklärung Anfang Mai.