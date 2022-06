Gefahr im Verzug: Im Gericht bröckeln die Mauern

Sanierung startete bereits

Schon am Wochenende wurde damit begonnen, heute gibt es keine Strafverhandlungen. „Es wird eine Haftzugsprüfung am Deckenputz vorgenommen“, ergänzt Natalie Weiß von der zuständigen Bundesimmobiliengesellschaft. Über die Gründe für den Verfall des Justizgebäudes darf spekuliert werden: Seit Jahren wird ja eine Generalsanierung diskutiert, es fehlt aber an Geld und politischem Willen. Und die Umbauarbeiten am Heuplatz sowie am Nachbargebäude mit neuer Burger-Bude könnten der alten Bausubstanz ebenfalls zugesetzt haben.