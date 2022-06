„Barbarisch“: Nehammer geißelt Angriffe auf Kiew

Aus zwei Gebäuden mussten die Bewohner gerettet und in Sicherheit gebracht werden, so Klitschko. Die örtliche Nachrichtenagentur Ukrinform meldete, die Explosionen seien zu hören gewesen, während die Sirenen für Luftangriffe ertönten. Nach Angaben des ukrainischen Luftwaffenkommandos griffen russische Streitkräfte mit verschiedenen Raketenarten Ziele in der West- und Südukraine an. Ob es Verletzte oder Tote gab, ist nicht bekannt.