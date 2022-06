Tony‘s startet mit Online-Schokoshop in Österreich

Schoko erstmals auch Online in Österreich bestellbar

Umso erfreulicher, dass es die Schoko-Tafeln von Tony’s Chocolonely jetzt auch erstmals Online in Österreich zu bestellen gibt. Der Schokoshop bietet insgesamt 10 Sorten als 180g Tafeln für je 3,49 Euro an: Weiße Schokolade mit Himbeere und Knisterzucker, Brezel Toffee, 70% Zartbitterschokolade, Tonys Greatest Bits, Haselnuss, Vollmilch, Mandel-Meersalz, Honig-Mandel-Nougat, Cremiger Haselnuss Crunch und den internationalen Bestseller Karamell-Meersalz.