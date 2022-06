Strenges Lieferkettengesetz als Ausweg aus Misere

Fast 1,6 Millionen Kinder arbeiten im Kakaoanbau

Entgegen vielen Versprechungen seitens der großen Schokoladehersteller gibt es im Kakaoanbau immer noch massive Ausbeutung und Zwangsarbeit. Fast 1,6 Millionen Kinder arbeiten laut NORC Report von 2020 (NORC an der University of Chicago ist eine der größten unabhängigen Sozialforschungsorganisationen in den Vereinigten Staaten) illegal auf Kakaofarmen in Ghana und der Elfenbeinküste. Vor allem etablierte große Schokoladenhersteller auf dem Markt profitieren davon.