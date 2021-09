Ohne Kinderarbeit: In Wien geht‘s um Schokolade

Debatte auch um Lieferkettengesetz

Auf der Agenda steht dabei auch das derzeit in Österreich heißt diskutierte Lieferkettengesetz. Soziale Ungleichheit herrscht nämlich nicht nur in der Schokoladen-Industrie, sondern in vielen Branchen produzierender Unternehmen. Deswegen hat der niederländische Schoko-Hersteller ausgewählte Experten eingeladen, die gemeinsam darüber sprechen wollen, was da eigentlich schiefgeht, wer die Verantwortung tragen sollte und wie es anders geht.