Wie geht es Ihren Schweinen, Herr Hörtenhuemer?

Manfred und Nicole Hörtenhuemer führen einen Schweinemastbetrieb nach den AMA-Richtlinien in Steinerkirchen bei Wels, Oberösterreich. Der Hof befindet sich seit 1911 in Familienbesitz. Auf 75 Hektar Acker bauen sie das Getreide an, das sie ihren 1050 Schweinen verfüttern. Die Tiere leben auf Vollspaltenböden in belüfteten Abteilen mit Fenstern auf den gesetzlich vorgeschriebenen 0,77 Quadratmetern pro Schwein. Das Paar hat drei Kinder. Daniel, der jüngste Sohn, will den Betrieb einmal übernehmen.