Schweinemast-Skandal: „Zustände sind schockierend“

AMA: „Höchstmaß an finanziellen Sanktionen“

Der Betrieb besitzt das AMA-Gütesiegel, die AMA ließ den Betrieb noch am Donnerstag sperren. Finanzielle Sanktionen würden folgen, so AMA am Freitag via Aussendung. „Der Betrieb wurde mit sofortiger Wirkung für das AMA-Gütesiegel gesperrt. Der Schaden für das AMA-Gütesiegel und für die gesamte Schweinebranche ist beträchtlich und wird nach dem Sanktionskatalog der AMA mit dem Höchstmaß an finanziellen Sanktionen zu ahnden sein“, erklärt die AMA nach der am Freitagvormittag am Betrieb durchgeführten Kontrolle.