Nächster Skandal: Tote Schweine in AMA-Mastbetrieb

„Anfang Juli will die Regierung eine Reform zum Tierschutzgesetz beschließen“, erklärte er weiter. Jener, der im Mai in Begutachtung ging, lasse „aber die Schweine im Regen stehen. Diese Aufdeckung zeigt einmal mehr, wie groß der Handlungsbedarf ist“, so Balluch, der sich für „ein Ende der Schweinehaltung auf einstreulosem Vollspaltenboden“ aussprach.