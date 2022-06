Regierung plant mit AMA Tierhaltungskennzeichen

Weitere Organisationen fordern Mitsprache

Die Art der Bezeichnung sowie die Kriterien für die Zuordnung soll die AMA zukünftig bestimmen, wie der VGT (Verein gegen Tierfabriken) und Rauch mitteilten. „Viele Konsumenten und Konsumentinnen wollen wissen, wie die Tiere gelebt haben, deren Fleisch sie an der Ladentheke oder im Supermarkt kaufen“, sagte Rauch. Auf die AMA sei aufgrund der kürzlich bekannt gewordenen Missstände in einem ihrer Betriebe aber kein Verlass, widerspricht eine Aussendung des VGT. Der Verein fordert, dass die Expertise von Tierschutzorganisationen einbezogen wird. „Die Kennzeichnung der Haltungsform auf Tierprodukten ist ein sehr wichtiger Schritt zur Transparenz von Konsumenten und Konsumentinnen und zur Absicherung eines Verbots des Vollspaltenbodens. Allerdings darf das nicht zu erneut unlauterer Werbung missbraucht werden (...)“, sagte VGT-Obmann Martin Balluch. Laut ihm solle die Reform des Tierschutzgesetzes in den nächsten beiden Wochen im Parlament beschlossen werden.