Regierung bleibt bei Tierleid tatenlos

„Nur Kosmetik“

Auch SPÖ-Tierschutzexperte Dietmar Keck übt heftige Kritik an Rauch, aber auch am Tierschutzgesetz der Regierung: „Die Vereinbarung ist nur Kosmetik und ändert nichts an der Situation, unter der Schweine teils Höllenqualen leiden müssen!“ Sein Fett bekommt der grüne Rauch auch von Bauernbund-Präsident Georg Strasser ab: „Der Minister hat zwar die Supermarktketten nach Wien eingeladen, nicht aber die Landwirte. Tierwohl ist diesen ein Anliegen, das Mindeste ist es aber, diese einzubinden.“