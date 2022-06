Klitschko bietet Giffey „echtes“ Telefonat an

Giffey hatte bei einer Videoschaltung am Freitag Zweifel bekommen, ob sie tatsächlich wie geplant mit Kiews Bürgermeister verbunden war. Das Gespräch endete dann vorzeitig. Giffey gab im Anschluss per Twitter bekannt, dass am Anfang des Gesprächs gefragt worden sei, ob man auf Russisch sprechen könne. Andere Mitarbeiter sollten das Besprochene nicht verstehen.