Pseudo-Aktivitäten | Explosive Mischung

Kann sie nicht, darf sie nicht, will sie nicht? Diese Regierung schafft es nicht, dem Tierleid ein Ende zu setzen. Am Freitag der nächste Beweis in einer langen Reihe von Pseudo-Aktivitäten und Pseudo-Verbesserungen zugunsten des Tierwohls. Der für den Tierschutz hauptzuständige Gesundheitsminister Johannes Rauch traf sich mit den Bossen der vier Handelsriesen. Die Ergebnisse waren einmal mehr enttäuschend, dem Verbot der Vollspaltenböden in der Schweinehaltung, das auch vom Handel eingefordert wird, ist man um keinen Schritt näher gekommen. Kritik an Rauch hagelte es rund um dieses Gipfeltreffen von allen Seiten. Vom Bauernbund-Präsidenten etwa wird kritisiert, dass die Landwirte nicht zu diesem Treffen eingeladen wurden. Und empört ist und bleibt „Krone“-Tierschutzexpertin Maggie Entenfellner - der Minister müsste dem Tierleid jetzt endlich ein Ende setzen. Aber: das kann, darf oder will er offenbar nicht. So wie die türkis-grüne Regierung insgesamt.