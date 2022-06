Smartphones voll mit Kinderpornos und Nazi-Bildern

Zur wahren Dreckschleuder wurde eine WhatsApp-Gruppe von Jugendlichen in Mauthausen und St. Georgen an der Gusen. Nach Erhebungen wegen Verdachts des Besitzes eines Kinderpornos gegen einen 16-Jährigen wurde dessen Mobiltelefon von Polizisten sichergestellt und ausgewertet. Auf den Handys wurden in diversen Chats mehrere Fotos und Videos gefunden, die den Verdacht auf Verstoß gegen das Verbotsgesetz bzw. der Verhetzung ergaben. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Linz stellten die Beamten sieben Mobiltelefone von Jugendlichen sicher. Man fand mehrere Fotos und Videos sowie eine Vielzahl von Hakenkreuzen und Hitlerbildern. Zudem wurden Bilder und Videos mit kinderpornografischen Darstellungen entdeckt. Dabei handelte es sich großteils um angehängte „Sticker“.