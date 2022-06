Priester steht unter Kinderpornografie-Verdacht

Die IP-Adresse führte in die Steiermark. Das US-amerikanische „National Center for Missing & Exploited Children“, auf Deutsch „Nationales Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder“, verständigte die Polizei, weil deren Mitarbeitern aufgefallen war, dass im Sommer 2021 kinderpornografische Fotos und Videos im Facebook-Messengerdienst geteilt worden waren. Bei den Ermittlungen geriet rasch der Inhaber der IP-Adresse ins Visier der Fahnder. Es handelte sich um einen Priester (53), der mittlerweile im Bezirk Wels-Land arbeitete. Weil die Tathandlungen in der Steiermark gesetzt worden sein sollen, ist die Staatsanwaltschaft Graz zuständig. Ermittelt wird wegen pornografischer Darstellungen Minderjähriger.