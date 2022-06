Identitären-Chef beklagt einen Sieg von LH Stelzer

„Noch schwerer (als eine andere gerichtliche Entscheidung in einem anderen Fall von Sellner, Anm.) wiegt die Entscheidung des Landesgerichts Linz“, schreibt der Identitären-Chef auf Telegram: „Stelzer wird in allen Punkten recht gegeben. Der Vorwurf dass ein Politiker Vergewaltiger ins Land lasse und am Bevölkerungsaustausch schuld sei, ist nach Sicht des Gerichts: ,unwahr und rufschädigend‘“.