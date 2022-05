Klage von LH Stelzer verblüfft den Identitärenchef

Vor einigen Tagen gab es in Weyer womöglich eine Vergewaltigung eines 15-jährigen ukrainischen Flüchtlingsmädchens durch einen 19-jährigen Syrer, ebenfalls ein Flüchtling. Der Umstand, dass der mutmaßliche Täter nicht in U-Haft genommen wurde, ist schon Aufreger genug, siehe einen der „Krone“-Berichte darüber hier. Dann kam aber noch ein ziemlich unflätiges Telegram-Posting von Martin Sellner, dem Chef der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich dazu, in dem er Oberösterreichs LH Thomas Stelzer beflegelt. Nicht ohne Öffentlichkeitswirksamkeit: Sellner hat auf Telegram 63.800 Abonnenten.