Identitären-Chef weist Klage von LH Stelzer zurück

Stelzer habe den syrischen (mutmaßlichen) Vergewaltiger eines ukrainischen Flüchtlingsmädchens „ins Land gelassen“ und habe daher „mitvergewaltigt“, außerdem würde der Politiker sowieso „einen Bevölkerungsaustausch mitorganisieren“, so die Wortwahl Sellners im ursprünglichen Posting, das er ja entschärft hat. Meinungsfreiheit hin oder her, damit sei eine rote Linie überschritten, so Stelzer angesichts des in seiner Klage als Screenshot enthaltenen Original-Postings. Er klagte Sellner auf Unterlassung und Widerruf (Streitwert 22.000 €), nicht nur wegen der höchstpersönlichen Kränkung, sondern auch aus (allgemein abschreckenden) generalpräventiven Gründen.