Schwerverletzte: Fahrzeug krachte gegen Baum

Ein Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen, in dem vier Personen gesessen hatten, war gerade in der Gemeinde Malta im Bezirk Spittal unterwegs, als das Fahrzeug plötzlich aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. Der Pkw krachte daraufhin gegen einen Baum. „Ein schwer verletzter älterer Mann wurde vom Team des Rettungshubschraubers RK-1 der ARA Flugrettung vor Ort notfallmedizinisch versorgt und wird in diesen Minuten ins Klinikum nach Klagenfurt geflogen!“, berichtet Thomas Jank, Geschäftsführer der ARA Flugrettung. Auch die anderen Insassen wurden bei dem Unfall verletzt. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist derzeit noch unbekannt.