FPÖ zufrieden, SPÖ spricht von Regierungsversagen

Kickl warnt: Minister kann Maßnahmen jederzeit wieder in Kraft setzen

„Der Gesundheitsminister kann über Verordnungen jederzeit wieder Maßnahmen wie 2G-Zutrittsregelungen, Lockdowns für Ungeimpfte und damit den Ausschluss Ungeimpfter aus dem öffentlichen Leben in Kraft setzen“, wird Kickl in einer Aussendung zitiert.