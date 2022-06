Corona-Risiko im Land steigt wieder zunehmend

Just an dem Tag, an dem die Bundesregierung das endgültige Aus für die Corona-Impfpflicht besiegelt hat, bescheinigt die Corona-Kommission einen Anstieg des Infektionsrisikos im Land. Die steigenden Infektionszahlen in der derzeitigen Corona-Welle haben nun dazu geführt, dass die Ampel für ganz Österreich wieder gelb eingestuft wird. Somit gilt für ganz Österreich sogenanntes mittleres Risiko.