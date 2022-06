EMA empfiehlt Zulassung von „Totimpfstoff“ Valneva

Ausgerechnet am Tag, an dem in Österreich das endgültige Aus für die verpflichtende Corona-Impfung verkündet wird, gibt es grünes Licht für einen neuen Impfstoff. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA empfahl am Donnerstag die Zulassung für das Vakzin der österreichisch-französischen Firma Valneva. Es ist der erste sogenannte Totimpfstoff, der in der Europäischen Union bald verimpft werden darf - die finale Zustimmung der EU-Kommission gilt nur noch als Formsache.