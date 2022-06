Hank Ge kreiert erstmals veganes Eis für BILLA

Eine Hommage an die Lieblingsinsel

“Wir haben uns dazu entschlossen, veganes Eis zu kreieren, weil wir niemanden ausschließen möchten. So können auch Menschen, die auf tierische Produkte verzichten, in den Genuss unserer kühlen Versuchungen kommen“, sagt Hank, der bei seinen 370k Instagram-Followern insbesondere für seine ikonische Löwenmähne bekannt ist. Zusammen mit seinen Partnern tüftelt er bereits an neuen Kreationen und Gastro-Konzepten - die neuen Eiskreationen im BILLA sollen in diesem Sommer nicht sein einziger Streich bleiben.