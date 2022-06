Erst Wien-Flug storniert, jetzt fehlt das Gepäck

Chaos bei Gepäckabfertigung

So erging es auch einem Wiener „Krone“-Leser, der nach einem Urlaub mit Freunden in London am Montagnachmittag eigentlich nach Hause zurückfliegen sollte. Doch der AUA-Flug nach Wien: gecancelt. Begründung der AUA auf krone.at-Nachfrage: Probleme bei der Gepäckabfertigung am Flughafen Heathrow, Flugannullierungen aller Airlines, um dem Chaos entgegenzuwirken und das Fluggastaufkommen zu minimieren.