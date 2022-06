Ukraines Osten unter Beschuss: „Armada stoppen!“

Kriegsverbrechen untersuchen

In seiner täglichen TV-Ansprache plädierte Selenskyj dafür, russische Kriegsverbrechen von einem Sondergericht untersuchen zu lassen. „Russland muss für all das Böse, das es der Ukraine gebracht hat, zur Verantwortung gezogen werden“, betonte er. Am Jahrestag des Überfalls Hitlerdeutschlands auf die Sowjetunion 1941 verwies er auf die Nürnberger Prozesse nach dem Zweiten Weltkrieg.