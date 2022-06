Ben Stiller bei Selenskyj: „Du bist mein Held“

US-Filmstar Ben Stiller hat sich nach seinem Besuch bei Wolodymyr Selenskyj beeindruckt vom ukrainischen Präsidenten gezeigt. „Er macht einen unglaublichen Job in einer sehr schwierigen Situation“, sagte der 56-Jährige im Interview der dpa. Stiller hatte als Sonderbotschafter des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR den Präsidenten beim Empfang am Montag mit den Worten „You are my hero“ („Du bist mein Held“) begrüßt.